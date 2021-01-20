Пользователей Windows предупредили о ссылке, ломающей систему

Предупреждение о новом баге в Windows 10 опубликовали специалисты по компьютерной безопасности. Состоит проблема в том, что открытие в ряде браузеров под Windows составленной определенным образом ссылки может приводить к серьезному системному сбою.

Уязвимость, как пишет Bleeping Computer, обнаружил исследователь Йонас Ликкегаард, рассказав о ней в Twitter. При вводе вредоносной ссылки браузер не переходит на какую-либо веб-страницу, а пытается открыть папку на жестком диске.

Таким образом в системе происходит неустранимый сбой и она зависает, выдавая знаменитый "синий экран смерти". Журналисты издания проверили сообщение Ликкегаарда и обнаружили: описанная им проблема существует во всех версиях Windows 10 начиная с 1709 и возникает, в том числе, при использовании браузера Google Chrome.

Из-за этого пользователям, получившим ссылку со словами globalroot, device и некоторыми другими, разделенными косыми чертами, при этом начинающуюся с символов "\\.", не следует ни в коем случае ее открывать. После того как журналисты воспроизвели сбой несколько раз, их компьютер засбоил на этапе автоматического восстановления системы. Вероятно, решить проблему удастся только переустановкой Windows.

На прошлой неделе сообщалось о ещё одной угрозе, подстерегающей пользователей операционной системы Microsoft. Как выяснилось, определенная команда может приводить к сбою на жестком диске компьютера. Причем пользователю даже не нужно запускать для этого незнакомый файл. Достаточно открыть папку с вредоносной "закладкой" — например, распаковав ZIP-архив.

Воспользоваться и свежей уязвимостью, и раскрытой на прошлой неделе (кстати, сделал это тот же Ликкегаард) могут как шутники со специфическим чувством юмора, так и серьезные злоумышленники — так что пользователей Windows 10 призывают быть настороже.