Гейминг-браузер Opera GX усилят технологиями популярного игрового движка

Компания Opera объявила о покупке YoYo Games — авторов популярного игрового движка GameMaker Studio 2. Как ожидается, британская команда сформирует костяк нового подразделения Opera Gaming, которое будет заниматься разработкой инструментов для игрового браузера.

Технологиями YoYo Games компания хочет усилить Opera GX — "первый гейминг-браузер" с интеграцией Twitch и мессенджера Discord, возможностью настраивать ресурсоемкость отдельных вкладок, а также ограничивать использование ресурсов центрального процессора и объема оперативной памяти ради игр.

Ключевая возможность Opera GX — панель GX Control, на которой игроки могут выделять программе лимит на потребление ресурсов, чтобы запущенная игра не тормозила. В других популярных браузерах, в первую очередь Chrome, который часто критикуют за чрезмерную "прожорливость", так сделать нельзя.

Как полагает Engadget, технологии GameMaker Studio 2 помогут привлечь к Opera GX большее количество разработчиков. Движок, популярный у программистов с небольшим опытом, поддерживает все основные платформы, включая ПК, мобильные устройства и Nintendo Switch.