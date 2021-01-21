Сбер купил робопса Boston Dynamics

Сбер стал первым в России владельцем Spot — четырехногого робота-собаки, разработанного компанией Boston Dynamics. Как сообщается в официальном телеграм-канале госбанка, платформа была куплена "в образовательных и исследовательских целях".

Судя по видео, Сбер уже начал тестировать робопса в собственном офисе. В компании отметили, что Spot будет использоваться "для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека".

Spot поступил в свободную продажу летом прошлого года. В США за него просят $74 500, или около 5,5 миллиона рублей, что сравнимо с электрокаром Tesla. Ранее Boston Dynamics разрешала брать робота-собаку только в аренду.

Boston Dynamics разрабатывает Spot уже почти десять лет. Механический пес приводится в движение электродвигателями, а некоторые его разновидности оснащаются длинной "клешней", напоминающей змеиную голову. Манипулятор позволяет робособаке захватывать и перемещать предметы. Spot способен нести груз весом 14 кг, а его встроенные камеры обеспечивают обзор на 360 градусов.

Высокая проходимость, способность строить 3D-карты помещений и свободно ориентироваться на местности дали Spot массу применений. Его "нанимали" для дистанционной проверки потенциально опасных объектов и поиска мест утечек газа, привлекали для осмотра строительных площадок, патрулирования парков и слежения за соблюдением социальной дистанции, использовали для удаленной консультации пациентов с подозрением на COVID-19 и даже заставляли работать рикшей.