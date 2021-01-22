Honor представил первый смартфон после "расставания" с Huawei

Китайский производитель смартфонов Honor, до ноября прошлого года бывший частью Huawei, впервые в качестве независимой компании представил новый аппарат — Honor V40. Устройство использует мощный процессор от MediaTek и новый 50-мегапиксельный модуль камеры.

Экран смартфона — OLED-матрица с диагональю 6,72 дюйма и загнутыми краями, а также вытянутым вырезом под двойную селфи-камеру. Частота обновления изображения достигает 120 Гц, обеспечивая плавную анимацию интерфейса, а разрешение составляет 2676 x 1236 — больше FullHD+, но меньше QuadHD+.

Тыловой фотомодуль трехкамерный. Основной 50-мегапиксельный датчик с RYYB-конфигурацией элементов матрицы и размером 1/1.56” дюйма дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольником и двухмегапиксельным модулем для макроснимков. Ниже в "фотовыступ" вписаны вспышка и датчик лазерного автофокуса.

Как отмечает GSMArena, Honor V40, очевидно, разрабатывался еще при активном участии Huawei. Батарея у аппарата не рекордно емкая — 4000 мАч, однако поддерживает скоростную 66-ваттную зарядку: с 0 о 100% за 35 минут. Быстрая беспроводная зарядка обеспечивает заполнение батареи за 35 минут на 50%. Точно такими же показателями может похвастаться последений флагман Huawei — Mate 40 Pro.

Операционная система Honor V40 — Android предыдущей, 10-й версии, а поверх него "натянут" интерфейс Magic UI 4.0. Поскольку смартфон представлен в Китае, где они все в любом случае выходят без сервисов Google, неизвестно, появятся ли они в международной версии новинки. Ранее СМИ сообщали, что это возможно.