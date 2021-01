Новую Windows 10X запустили на старом смартфоне Nokia

Ранее в этом месяце в свободный доступ попала тестовая сборка Windows 10X — "облегченной" альтернативы Windows 10, которую можно будет установить даже на очень слабые ноутбуки. Насколько умело эта платформа масштабируется до мобильного форм-фактора, показал пользователь твиттера Густав Монс.

Энтузиаст смог запустить предрелизную сборку ОС на смартфоне Nokia Lumia 950 XL, вышедшем еще в 2015 году. Несмотря на очень компактный, 5,7-дюймовый дисплей, все главные элементы интерфейса Windows 10X остались на месте — панель задач влезла в нижнюю часть экрана, не потеряла ни одной кнопки и всплывающая панель с быстрыми настройками.

I did get to take two pictures, looks like the UI is very adaptive to this resolution. Also personally i think it looks lovely. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj