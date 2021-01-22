Новую Windows 10X запустили на старом смартфоне Nokia

Ранее в этом месяце в свободный доступ попала тестовая сборка Windows 10X — "облегченной" альтернативы Windows 10, которую можно будет установить даже на очень слабые ноутбуки. Насколько умело эта платформа масштабируется до мобильного форм-фактора, показал пользователь твиттера Густав Монс.

Энтузиаст смог запустить предрелизную сборку ОС на смартфоне Nokia Lumia 950 XL, вышедшем еще в 2015 году. Несмотря на очень компактный, 5,7-дюймовый дисплей, все главные элементы интерфейса Windows 10X остались на месте — панель задач влезла в нижнюю часть экрана, не потеряла ни одной кнопки и всплывающая панель с быстрыми настройками.

I did get to take two pictures, looks like the UI is very adaptive to this resolution. Also personally i think it looks lovely. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj — Gustave Monce (@gus33000) January 20, 2021

Windows 10X отличается от обычной Windows 10 более минималистичным, простым и современным интерфейсом. При разработке Microsoft фокусировалась на оптимизации работы с меню "Пуск", многозадачности и быстром доступе к настройкам. Windows 10 будет поддерживать как мышки и клавиатуры, так и ноутбуки с сенсорными экранами. Релиз первых моделей ожидается весной этого года.

Скриншоты интерфейса Windows 10X попали в интернет ранее в этом месяце. Обозреватели в один голос сравнивали новую операционку Microsoft с Chrome OS: меню "Пуск" и панель задач находятся в центре (а не у левого края, в как "обычной" Windows), а через поисковую строку можно искать как в интернете, так и на самом устройстве. Точно такой же элемент, расположенный аналогично, есть и в Chrome OS.