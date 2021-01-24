Еженедельная программа от 24 января 2021 года

В этом выпуске:

— Telegram продолжает стремительно наращивать аудиторию — но популярность чревата проблемами. Как мессенджер готовится действовать в случае блокировки в магазинах приложений или отказа провайдеров облачной инфраструктуры от сотрудничества?

— А вот уже изгнанная отовсюду соцсеть Parler начала возвращение в онлайн. И в этой истории есть весьма неожиданные подробности.

— Еще одно последствие того, что сейчас творится с интернетом — и в Америке, и у нас, и в Европе: люди стали потихонечку использовать поиск, который контролируется чуть меньше, чем гугловский — или к примеру яндексовский.

— А теперь тема российская и достаточно неожиданная: нелегальные онлайн-казино в России фактически заставили прекратить работу.

— А теперь — телефонная рубрика. И начнем мы ее с некролога, правда, заготовленного заранее. Пациент пока, скорее, жив, но долго ли еще протянет? Речь о мобильном подразделении компании LG.

— Прощание с LG хотелось бы оттенить, и для этого есть прекрасный повод: практически воскрешение. Правда, опять же, пока по слухам: Honor выпустил первый смартфон после того как стал независимым от Huawei брендом. И на международном рынке он, возможно, выйдет снова с привычными сервисами Google.

— И – почти обязательный блок в нашей программе – АвтоВести-точка-пилота-нет. Наличие программы разработки автономного транспорта — или причастности к ней — становится непременным атрибутом успешной хай-тек компании. Вот и Microsoft решила не стоят в стороне от актуального тренда.