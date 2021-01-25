Миллионы пользователей WhatsApp покинули мессенджер

Мессенджер WhatsApp в результате изменения политики конфиденциальности потерял несколько десятков миллионов пользователей. Около 30 миллионов человек, которые остались недовольны новыми правилами, предпочли принадлежащему Facebook приложению альтернативные сервисы — в основном Signal и Telegram.

За первые три недели января аудитория Signal по всему миру выросла на 7,5 миллиона пользователей, Telegram — на 25 миллионов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на комитет по внутренним делам парламента Великобритании.

Эти данные подтвердила аналитическая фирма App Annie. По оценке специалистов, WhatsApp, еще в начале января занимавший место 8-го самого скачиваемого приложения в Великобритании, уже к середине месяца опустился на 23 строчку. А Signal, который 6 января не входил даже в первую тысячу, уже через три дня стал самой загружаемой программой в стране.

Ранее аналитики из Sensor Tower также подсчитали, что Signal с 6 по 10 января загрузили по всему миру около 7,5 миллиона раз — на 4200% больше, чем неделей ранее. Число установок Telegram за эти же дни превысило 9 миллионов — на 91% больше, чем за неделю до этого.

Напомним, что администрация WhatsApp в начале января обновила условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обязав пользователей согласиться с тем, что теперь мессенджер вправе делиться некоторыми данным с материнской компанией Facebook. Речь идет о номерах телефонов, IP-адресах, геолокации, платежной информации, а также данных об устройстве и браузере. Как было объявлено, те, кто не согласятся с новыми правилами до 8 февраля, больше не смогут пользоваться WhatsApp.

На фоне критики и оттока пользователей в другие мессенджеры из-за опасений, что их данные могут попасть в открытый доступ, руководство WhatsApp сдвинуло сроки введения нового соглашения до 15 мая. "Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия, — заявили в компании. — Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp".