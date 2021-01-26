От ошибки Facebook и WhatsApp выиграл ICQ

От массового бегства пользователей из WhatsApp и Facebook из-за изменения их политики обработки персональных данных неожиданно выиграл мессенджер ICQ. Как пишет The Wall Street Journal, например, в Гонконге ICQ резко поднялась в топе приложений. По данным аналитиков Sensor Tower, число загрузок за неделю с 5 по 12 января выросло в 35 раз — с 200 до 7000.

Конечно, это во многом эффект низкой базы: в 35 раз проще вырасти, если до того приложение почти не пользовалось. Да и в целом в разделе "Мессенджеры и социальные сети" ICQ в том же Гонконге даже не входит в десятку, она на 13 месте. Впереди — WhatsApp, Telegram и популярный в последнее время Signal, который делает особый акцент на безопасность переписки. ICQ не раскрывает абсолютные данные о пользователях, но в прошлом году во время перезапуска проекта представители компании Mail.ru, которым продукт принадлежит уже более 10 лет, говорили о более чем миллионе пользователей из разных стран.

Как сейчас рассказывают в корпорации, популярней всего программа в России, Германии и Нигерии, активно растет как раз Гонконг, и, что любопытно, США. Но даже в нашей стране ICQ находится в четвертой десятке самых скачиваемых приложений в категории "Соцсети" — в общем, не самый завидный результат.

В Mail.ru признавали, что самая значительная часть аудитории — это или пользователи, которые привыкли к мессенджеру еще с нулевых, эпохе до WhatsApp и Telegram, или ностальгирующие по тем временам. В общем, об этом явлении и пишет The Wall Street Journal. Герои их материала, пара из Гонконга, как раз и занимаются тем, что перебирают старые списки контактов, читают сообщения 10-15 летней давности, но вот останутся ли они в ICQ надолго, непонятно.

Не дают никаких прогнозов относительно стабильности этой аудитории и в Mail.ru, отмечая лишь, что их мессенджер сейчас ни в чем не уступает аналогам. Забавно, что это не первый случай взрывного роста популярности ICQ на фоне ностальгии в том же Гонконге. Такое происходило 10 лет назад, в 2011 году. Тогда местный блогер написал в Twitter: "Давайте вернемся на ICQ". За несколько дней программу установили более полумиллиона раз. Впрочем, судя по всему, эффективным в долгосрочной перспективе такое продвижение не становится. Даже удобство, стабильность и функционал не могут заменить полноты контактов, если друзья не в мессенджере и им не пользуются.

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Совершенно неожиданная новость об уже мертвой технологии Adobe Flash. В Китае глобальное отключение Flash почти на сутки нарушило работу железнодорожных информационных систем в городе Даляне. Это то, что в конце XIX века было заложено как город Дальний. Сейчас это мегаполис с населением в четыре с лишним миллиона человек. Табло с расписанием поездов и система бронирования билетов встали, потому что Adobe не просто перестала поддерживать проект, а закрыла его совсем. В последней версии соответствующего софта был встроен таймер, отключающий весь Flash 12 января.

Причина в том, что Adobe признала: Flash имеет слишком много уязвимостей, и с этим, в том числе, связано решение отказаться от технологии. Но именно на Flash работала технология и расписания, и системы бронирования билетов в Даляне. Что самое удивительное, Adobe почти четыре года предупреждал клиентов, что поддержка технологии будет прекращена. Почему это не восприняли всерьез железнодорожники в Даляне — не ведомо, и обособленность китайского интернета не помогла. Проблему решили, как сообщается, установкой старых версий Flash-плеера, еще без таймера самоуничтожения.