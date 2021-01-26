В список приложений для обязательной предустановки добавят новую категорию

В число категорий приложений, которые станут с 1 апреля 2021 года обязательными для предустановки на смартфоны, планшеты и "умные" телевизоры, добавят новую — электронные и аудиокниги. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Главу Минцифры цитирует "Интерфакс". По словам чиновника, в первом квартале 2021-го года постановление, определяющее "ассортимент" обязательных приложений, будет скорректировано Туда добавят ведущие российские приложения, обеспечивающие доступ к электронным и аудиокнигам.

Об этом Шадаев заявил на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ во вторник. Наиболее известными сервисами такого рода с русскоязычными изданиями являются "Литрес", Storytel, Bookmate, "Патефон" и MyBook (входит в группу компаний "Литрес"). Из них все компании кроме шведской Storytel являются отечественными.

Ранее министерство составило список программ, которые могут быть рекомендованы для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты и "умные" телевизоры. Окончательный вариант должен быть утвержден правительством. Всего в ведомство поступило около 100 заявлений от производителей ПО.