Бизнесмена Пригожина заблокировали Twitter и Facebook

Социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты владельца компании "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом пресс-служба компании сообщила в публикации в своем аккаунте "ВКонтакте".

В посте, размещение комментариев к которому запрещено, пресс-служба утверждает: причиной блокировки стала одна из недавних записей бизнесмена. В ней он в саркастической манере и не опасаясь обвинений в гомофобии прокомментировал отмену президентом Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендерных людей:

"Американская военная машина стала слабой и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрёл психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов".

На странице Пригожина в Twitter теперь сообщается, что действие учетной записи приостановлено, с формулировкой: "Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера".

Facebook же уведомляет, что аккаунт бизнесмена отключен, а решение является окончательным. Причин блокировки соцсеть не сообщает "по причинам безопасности", однако рекомендует при этом просмотреть информацию о своих правилах в разделе "Нормы сообщества Facebook".

Комментируя решение Facebook и Twitter, Пригожин назвал его наглядным примером того, "как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии". "Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул", — полагает бизнесмен.