СМИ: в российских государственных приложениях нашли иностранные трекеры

Подавляющее большинство российских государственных приложений содержат модули мониторинга (так называемые трекеры), передающие иностранным компаниям информацию для аналитики и нацеливания рекламы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитическую записку автономной некоммерческой организации "Информационная культура".

В документе, который планируется официально представить сегодня на конференции Privacy Day 2021, сказано: специалисты проанализировали 44 государственных смартфонных приложения для платформы Android. Среди них — такие популярные программы как "Московский транспорт", "Активный гражданин", "МВД России", "Добродел", "Налоги физлиц" и другие.

88% проанализированных приложений содержат хотя бы один встроенный сторонний трекер, передающий данные коммерческим компаниям, причем в 86% случаев это компании из США. Половина трекеров собирают аналитику для оптимизации работы программ, 15% собирают данные о геолокации, а еще 15% — сведения для таргетирования рекламы.

По мнению авторов записки, "анализ мобильных приложений, создаваемых за счет бюджетных средств, должен быть предметом внимания органов контроля, надзора и аудита, в том числе в части проверки на соответствие федеральному законодательству практик сбора и передачи данных".

В Минцифры считают, что никаких норм российского законодательства разработанные при участии министерства программы не нарушают. Как заявил в интервью РБК замминистра Олег Качанов, "решения Минцифры имеют серьезную защиту и соответствуют трбованиям регулятора в части информационной безопасности". По его словам, использование трекеров — это стандартная практика, например, без модуля Google Firebase невозможно реализовать в Android-приложении пуш-уведомления. "Все данные пользователей в системе электронного правительства защищены, приватность сохраняется", — добавил чиновник.

С ним не согласен директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин. В интервью "Коммерсанту" эксперт высказал мнение, что содержащиеся в аналитической записке факты указывают на несоблюдение требований законодательства о защите персональных данных граждан РФ. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян заявил изданию, что не видит в использовании государственными приложениями "проверенных инструментов" — иностранных трекеров — "никакого ужаса". В то же время, отметил он, "если вспомнить тот пафос, с которым чиновники говорят о защите государственных данных, ситуация выглядит комично и лицемерно".

АНО "Информационная культура" основали в 2012 году ИТ-эксперты Иван Бегтин, Василий Буров, Екатерина Аксенова и Борисом Долгин.