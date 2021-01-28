Карту "Тройка" запустят в Подмосковье с 1 февраля

Транспортная карта "Тройка" заработает в Московской области с 1 февраля. Об этом сообщила первый заместитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Государственный деятель обратила внимание на то, что "Тройка уже запущена в тестовом режиме в Королеве. Работает транспортная карта корректно, потому с 1 февраля ее готовы запустить на всех маршрутах Московской области, сообщает "360".

Анна Кротова также рассказала», что в сентябре в регионе запустят объединенную карту "Стрелка+Тройка".

Ранее сообщалось, что транспортная карта в скором времени заработает на операционной системе Android.