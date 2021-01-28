Официально: сервисы Google вернутся на смартфоны Honor

Глава Honor Джордж Чжао подтвердил возвращение сервисов Google на устройства китайского бренда, отделившегося от Huawei в ноябре прошлого года. На новинки, которые запланированы к релизу, будет предустанавливаться операционная система Android, а также YouTube, карты, почта и другие программы поисковика.

По словам Чжао, Honor уже возобновил сотрудничество с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek. Google в списке партнеров пока нет, однако переговоры в этом направлении уже ведутся, пишет GSMArena.

Напомним, что Huawei и около полусотни связанных с ней организаций находятся под санкциями США с мая 2019 года. Введение ограничительных мер объяснялось подозрениями в связи Huawei со службами госбезопасности Китая. Фирма лишилась возможности использовать чипсеты и другое оборудование, произведенное с привлечением американских технологий, а также потеряла лицензию на Android и сопутствующие сервисы Google.

В ноябре 2020-го Huawei объявила о продаже Honor, мотивировав такое решение необходимостью вывода суббренда из-под санкций США. В компании заявили, что испытывали "огромное давление" на бизнес потребительских устройств, связанное с "постоянной недоступностью технических элементов", необходимых для выпуска мобильных устройств. Новым владельцем Honor стал консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology, в который входят несколько десятков китайских дилеров и инвестфирм.

На прошлой неделе Honor представил первый смартфон после "расставания" с Huawei. Новинка — Honor V40 — получила мощный процессор от MediaTek, а в качестве операционной системы — Android 10 с фирменным интерфейсом Magic UI 4.0. Аппарат был анонсирован для китайского рынка, где смартфоны в любом случае выходят без сервисов Google.

Как ожидается, модель Honor V40 для международного рынка будет представлена позднее. Получил ли глобальная версия смартфона приложения и сервисы поисковика, Чжао не уточнил.