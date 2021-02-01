В России создадут консорциум для разработки отечественных 5G-решений

"Ростех" пригласит всех заинтересованных российских разработчиков оборудования для сетей связи пятого поколения (5G) присоединиться к создаваемому госкорпорацией консорциуму. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленный источник, слова которого подтвердили в пресс-службе "Ростеха".

Директор "Ростеха" по особым поручениям Василий Бровко пояснил изданию: участники консорциума будут использовать частные технические задания на разработку отдельных элементов систем для 5G-сетей. Затем наиболее эффективные и коммерчески привлекательные решения будут использованы.

Например, каждый участник консорциума сможет предложить собственный вариант программного обеспечения, антенны или другого компонента оборудования. Специалисты оценят эффективность этой разработки, после чего наиболее подходящий вариант сможет использовать производитель оборудования.

По данным "Ростеха", сотрудничать в таком формате готовы 10 ведущих отечественных производителей радиоэлектронного оборудования. При этом конкретные компании пока не называли, а в тех, с которыми удалось связаться журналистам издания, комментировать ситуацию отказались.

В конце прошлого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что производство отечественного 5G-оборудования (как собственно "железа", так и ПО для него) в России может стартовать до 2023-го года. "Ростех" и "Сколтех", отмечал чиновник, уже разработали прототипы базовых станций связи нового поколения.