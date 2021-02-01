Менеджер паролей Apple теперь встраивается в Chrome

Apple выпустила официальное расширение для версий браузера Chrome, работающих в macOS и Windows. Оно позволяет использовать в браузере Google пароли, хранящиеся в "Связке ключей iCloud" (iCloud Keychain).

"Связка ключей" — функция, реализованная в macOS и мобильных операционных системах Apple. Она позволяет сохранять пароли сайтов и приложений, после чего — например, при настройке нового устройства — быстро получать к ним доступ, используя пароль iCloud и биометрическую авторизацию.

На десктопных операционных системах в браузере Chrome ранее использовать "Связку ключей" было невозможно. Установка нового расширения Apple поможет пользователям этого браузера, использующим "Связку ключей" на iPhone вместо специального менеджера паролей, легко получать доступ ко всем сохраненным паролям, в том числе на компьютерах под управлением Windows.

Кроме того, нововведение поможет усилить личную кибербезопасность. И Safari и Chrome сейчас при регистрации на новом сайте предлагают пользователю создать надежный и сложный пароль и затем хранить его в "облаке". Однако при авторизации через "чужую" платформу его приходилось копировать вручную или переписывать, что неудобно и небезопасно. Новое расширение от Apple сделает использование сложных автоматически сгенерированных паролей гораздо более комфортным, наладив обмен такими данными между браузером Google и iOS-устройствами.

Скачать расширение iCloud Passwords, чтобы начать использовать пароли "Связки ключей" в Chrome, можно в Chrome Web Store.