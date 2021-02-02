Apple упростит разблокировку айфона в маске

Компания Apple выпустила первую бета-версию операционной системы iOS 14.5. Новым в обновлении стала возможность разблокировать iPhone через систему Face ID, не снимая защитную маску с лица.

Правда, пишет Engadget, для этого на руке должны быть надеты смарт-часы Apple Watch. Несмотря частично закрытое лицо, пользователю будет достаточно посмотреть на айфон, чтобы Face ID сняла блокировку. При этом совершить таким же способом некоторые другие действия (например, авторизовать покупку в магазине App Store) будет нельзя.

Распознавать лица с медицинской маской или респиратором iOS научилась весной прошлого года. Сделав свайп вверх от нижней части экрана, пользователи могут сразу ввести пин-код, не дожидаясь предупреждений от Face ID о безуспешных попытках входа. Такая возможность была добавлена во всех айфоны без физической клавиши "Домой".

Помимо этого, бета-версия iOS 14.5 привносит полноценную поддержку контроллеров от Xbox Series S/X и PlayStation 5. С помощью подключенного к iPhone или iPad геймпада можно играть в игры Apple Arcade, а также использовать его для навигации по интерфейсу App Store и Apple TV.

Также в iOS 14.5 в полной мере реализована антитрекинговая система App Tracking Transparency, которая обязывает разработчиков заручаться у пользователей явным согласием на отслеживание в рекламных целях. Именно эта функция стала причиной нового конфликта между Apple и Facebook.

Релиз финальной версии iOS 14.5 ожидается в течение ближайших недель.