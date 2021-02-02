Стартап Илона Маска вживил чип в мозг обезьяны

Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска, разрабатывающий интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно вживил обезьяне чип. Теперь примат с беспроводным имплантом в черепе может включать видео и играть в видеоигры "силой разума". Илон Маск отметил, что вживленный имплант не заметен, обезьяна "счастлива" и обещал через месяц показать результат работы.

Илон Маск основал стартап Neuralink в 2017 году, вложив в него более $100 млн. Компания занимается создание интерфейса мозг-компьютер, чтобы в перспективе позволить людям устранить последствия травм головного и спинного мозга и с помощью имплантов восполнить утраченные способности.