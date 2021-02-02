Uber займется доставкой алкоголя

Онлайн-агрегатор такси Uber договорился о покупке Drizly — крупнейшего в США маркетплейса алкогольных напитков. Сумма сделки оценивается в $1,1 миллиарда, передает CNBC.

Стартап, основанный в 2012 году, является ведущим онлайн-сервисом доставки алкоголя в США — компания работает более чем 1400 городах. По итогам прошлого года Drizly бизнес вырос на 300%.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первой половине 2021 года после одобрения регуляторов. Товары Drizly будут интегрированы в приложение доставки еды Uber Eats, при этом сервис сохранит собственное приложение.

В период пандемии Uber усиливает позиции в сегменте доставки продуктов питания, поскольку спрос на поездки упал. Летом 2020-го компания приобрела службу доставки еды Postmates за $2,65 миллиарда.

В то же время Uber избавляется от затратных транспортных активов. В декабре 2020-го компания продала подразделение Advanced Technologies Group (ATG), занимавшееся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. В начале того же года Uber уступил Lime сервис по аренде электровелосипедов и скутеров Jump.