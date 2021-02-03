СМИ: Apple инвестирует миллиарды долларов в Kia

Акции Kia Motos подорожали на торгах в среду сразу на 14,5% после сообщений местных СМИ о планах крупных инвестиций в компанию со стороны Apple. Как передает Bloomberg, речь идет о сумме в 4 триллиона вон (3,6 млрд долларов).

Предполагается, что средства пойдут на совместный проект в области разработки и производства электромобилей — Apple якобы планирует собирать их на предприятии Kia в штате Джорджия. Называется и предположительный срок, когда заключат соглашение — 17 февраля.

По данным южнокорейской газеты "Дон-га Ильбо", анонс первого автомобиля Apple запланирован на 2024-й год. Предполагаемый объем производства в первые 12 месяцев — 100 000 машин.

Это уже не первое сообщение СМИ о планах Apple договориться о совместном производстве электромобилей с одним из автопроизводителей. Накануне сообщалось, что основой для новинки может стать модульная платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform) от южнокорейского концерна Hyundai. Последний, кстати, является крупнейшим акционером Kia.