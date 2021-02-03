Huawei представит новый сгибаемый смартфон в конце февраля

Новый флагманский смартфон Huawei со складным экраном выйдет 22 февраля. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в соцсети Weibo.

Называться устройство будет Huawei Mate X2. Содержащееся в посте изображение (впрочем, не вполне реалистичное) намекает, что смартфон — в отличие от двух предшествующих гибких моделей — будет складываться гибким экраном вовнутрь, а не наружу. То есть китайская компания возьмет на вооружение форм-фактор, используемый для гибких Galaxy Fold компанией Samsung.

Huawei Mate X — свой первый смартфон со сгибаемым экраном — китайская компания анонсировала на выставке MWC в Барселоне почти ровно два года назад, 25 февраля 2019-го. Позднее была представлена его усовершенствованная версия, Huawei Mate Xs (наш обзор можно прочитать по этой ссылке).

Как отмечает Engadget, у Huawei уже были прототипы смартфонов с таким дизайном еще до выхода Mate X, однако от них отказались. Больше официальной информации об устройстве пока нет. Однако, по словам главы подразделения потребительской электроники Huawei Ричарда Ю, он использует Mate X2 "уже какое-то время" и гаджет "полон сюрпризов".