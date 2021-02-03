Анонсирован первый смартфон Nokia 2021 года

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, показала новый бюджетный смартфон "первой" серии. Новинка — Nokia 1.4 — располагает крупным безрамочным экраном, а заявленного объема батареи должно хватить на двое суток.

Модель получила 6,51-дюймовый дисплей без рамок с разрешением HD+, чип Qualcomm Snapdragon 215 начального уровня, аккумулятор емкостью 4000 мАч, а также сканер отпечатков пальцев. Объем встроенной памяти — 32 либо 64 гигабайта.

Основная камера Nokia 1.4 двойная: 8-мегапиксельный датчик с автофокусом дополняет 2-мп объектив для макросъемки. Разрешение селфи-камеры — 5 мп.

Работает аппарат на Android 10 Go — упрощенной версии ОС Google, оптимизированной под слабые устройства. Предусмотрено обновление до Android 11 Go. Обновления для системы безопасности будут выходить в течение трех лет, обновления операционной системы — в течение двух.

В России Nokia 1.4 начнут продавать во второй половине первого квартала 2021 года. Вариант с 2 гигабайтами оперативной и 32 ГБ встроенной памяти можно будет купить за 7 990 рублей, с 3/64 ГБ — за 9 990 рублей.

В декабре был представлен первый за долгое время ноутбук Nokia. Новинка — PureBook X14 — стала первый моделью финского производителя с момента релиза Booklet 3G в 2009 году. Лэптоп выпускается при участии индийского интернет-магазина Flipkart и продается только на местном рынке.