04 февраля 2021 11:55

Telegram-бот позволяет любому стать телефонным мошенником

Специалисты по информационной безопасности сообщили о новом инструменте, который стал доступен телефонным мошенникам. Это бот в Telegram, позволяющий за плату совершать звонки с подменой номера и изменять голос.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу отдела информационной безопасности компании "СерчИнформ" Алексея Дрозда. По его словам, технология позволяет любому желающему, не покидая Telegram и не используя никакого другого программного обеспечения, совершать звонки с подменой номера.

В том случае, если мошенники введут при звонке "подменный" номер, который уже записан в контактах в смартфоне у жертвы, то на его экране высветится имя, с которым этот номер сохранен в записной книжке. Таким образом звонящий может попробовать выдать себя за родственника или коллегу, что открывает огромный простор для манипуляций.

Ранее ЦБ России сообщал, что подмену номеров применяют около 80% мошенников, звонящих якобы от имени финансовых организаций. При этом до сих пор использовались, как правило, другие сервисы подмены номера, требующие установки специального софта и настройки IP-телефонии.

В то же время, отмечают эксперты, бот может оказаться полезен для поимки мошенников, так как, выйдя на его разработчиков, правоохранительные органы могут выяснить через них настоящие телефонные номера преступников.

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