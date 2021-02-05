В Android может появиться защита от слежки как в iOS

Интернет-отрасль постепенно свыкается с новым уровнем требований пользователей в отношении конфиденциальности. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Google исследует возможность реализовать в Android функцию защиты от рекламных трекеров, аналогичную разработанной Apple для iOS.

В компании обсуждаются варианты ограничений на сбор данных и отслеживание действий пользователей во многих приложениях одновременно. При этом ограничения эти, предположительно, будут менее строгими, чем на платформе Apple — Google пытается соблюсти баланс интересов пользователей, разработчиков приложений и рекламодателей.

Ранее Google объявила о разработке нового стандарта приватности Privacy Sandbox — технология позволит, объединяя людей со схожими интересами в большие группы, нацеливать рекламу и подбирать релевантный для пользователей контент. При этом не будут применяться файлы cookie и будет гарантирована защита от любых механизмов, передающих информацию об отдельных пользователях и позволяющих тайно за ними следить.

В iOS 14.5 и iPad OS 14.5, которые выйдут в ближайшее время, Apple реализует механизм "Конфиденциальность приложения". Он позволит пользователям решать, позволить ли приложению собирать данные об их активности в других приложениях и на сайтах в интернете. В Facebook раскритиковали нововведение, заявив, что оно ударит по малым и средним компаниям, повысив их затраты на рекламу. Фактически производитель iPhone и крупнейшая мировая соцсеть оказались на грани корпоративной войны.

В отличие от Apple, Google, вероятно, попробует обойтись без обязательного показа пользователю запроса о сборе данных, пишет Bloomberg. Окончательного решения о том, в каком виде внедрять новый механизм конфиденциальности и внедрять ли вообще, в компании пока не принято.