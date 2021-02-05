Россияне стали чаще материться в соцсетях, несмотря на запрет

1 февраля вступил в силу закон, который обязывает социальные сети самостоятельно искать и удалять любые посты, содержащие матерные слова. Однако, как показало исследование "Медиалогии", нецензурных выражений в пользовательских публикациях стало только больше.

3 и 4 февраля прошлого года во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Twitter и Instagram было сделано 426,5 тысячи записей с ненормативной лексикой, пишет РБК со ссылкой отчет. Используя брань, россияне комментировали первые случаи коронавируса в стране, обсуждали обрушение кровли спорткомплекса в Санкт-Петербурге, а также критиковали крымских чиновниц в шубах, подаривших ветеранам-блокадникам помятые батоны хлеба.

В этом году, несмотря на вступление в силу "антиматерного" закона, таких постов стало только больше. За 1 и 2 февраля 2021-го (как и 3–4 февраля 2020-го, эти дни были будними, поскольку сравнивать будние с выходными, когда активность пользователей в соцсетях выше, некорректно) "Медиалогия" насчитала на тех же онлайн-площадках уже 646,1 тысячи публикаций с обсценной лексикой. Россияне сопровождали бранными словами записи про арест Алексея Навального, а также прошедшие в стране несанкционированные митинги.

Поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязывающие соцсети удалять матерные слова, вступили в силу 1 февраля. Выявлять такой контент и удалять его в течение суток они должны сами.

Ранее один из авторов инициативы, депутат Сергей Боярский объяснял, что поправки не направлены на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях.

Наказания за нарушение поправок пока не предусмотрено, сообщили РБК в Роскомнадзоре. Тем не менее, площадку могут оштрафовать (на сумму от 800 тысяч до 4 миллиона рублей) по статье 13.41 КоАП за отказ от блокировки запрещенного контента.

Сейчас ведомство готовит подзаконные акты, необходимые для реализации закона. Их планируется принять до конца марта, добавили в Роскомнадзоре.