Обзор смартфона Samsung Galaxy S21+: флагман без излишеств

Этот смартфон, облаченный в стильный корпус с сертификатом IP68, получил новейший процессор с максимальной производительностью и хорошие запасы памяти, а также свежий системный софт. Кроме того, он может похвастаться ярким Dynamic AMOLED 2Х-экраном с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, качественными фото-модулями и возможностью съемки 8K-видео, прямой и обратной беспроводными зарядками, приятным звучанием и очень хорошей автономностью. В этом обзоре Samsung Galaxy S21+ разберемся во всех плюсах и минусах "среднего" смартфона из последней флагманской линейки Samsung.

На виртуальной презентации Galaxy Unpacked, прошедшей в январе, Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra, которые, скорее всего, до конца лета останутся самыми технологичными и дорогими в ассортименте южнокорейского гиганта. Как отмечают в самой компании, новые флагманы получили впечатляющий дизайн, камеру профессионального уровня, подходящую и для новичков, и для фотографов со стажем, а, кроме того, самый производительный процессор в истории Galaxy. Модель Galaxy S21+, которая досталась нам на тест, оказалась в своей линейке посередине не только в перечислении, но также по крутости начинки, ну и, разумеется, по цене. Интересно, что в комплекте с новыми флагманами нет ничего "лишнего", включая адаптер зарядки, не говоря уже о наушниках.

Обзор Samsung Galaxy S21+: дизайн, эргономика

Все смартфоны, вошедшие в линейку Galaxy S21 (в том числе, разумеется, и Galaxy S21+), выделяются обновленным дизайном с массивным выступом тылового фото-модуля, неожиданно красиво вписывающимся в металлическую рамку корпуса. Причем объективы камер на нем чем-то напоминают стимпанковские очки-гогглы. Новый модельный ряд смартфонов также отличают эффектные цвета и матовое покрытие задней панели. Так, для Galaxy S21+ предусмотрели три основных окраса – фиолетовый, серебряный и черный фантомы (аппарат в последней расцветке достался нам на тест). Правда, есть еще две кастомизированных версии, доступные эксклюзивно на samsung.com, -- золотой и красный фантомы. Кстати, не стоит удивляться, если слово "фантом", как и пристало описываемому им мистическому явлению, иной раз может исчезнуть из описания цвета продаваемого смартфона.

Задняя панель у Galaxy S21+ оказалась выполненной из стекла Corning Gorilla Glass Victus, которое на 25% прочнее, чем Corning Gorilla Glass 6. Сертификация нового флагмана по IP68 говорит о его полной пыленепроницаемости (IP6x), а также возможности работы в погруженном режиме (IPx8) в течение получаса на глубине до полутора метров.

Новый Galaxy S21+, по сравнению, например, с Galaxy S20+, сохранив размер диагонали экрана (6,7 дюйма) и толщину корпуса (7,8 мм), оказался чуть тяжелее (200 г против 186 г), скорее всего из-за увеличенной емкости встроенной батареи.

Если заднюю панель можно прикрыть еще и чехлом, то в защите от повреждений и царапин плоского экрана придется полагаться только на закаленное стекло седьмого поколения Corning Gorilla Glass Victus.

На самом стыке с верхним торцом корпуса едва заметна тонкая щель для решетки "разговорного" динамика. Чуть ниже в экране предусмотрен круглый вырез, где свое место занял объектив фронтальной камеры.

В нижней части дисплея разместились виртуальные кнопки панели управления – пиктограммы "Недавние приложения", "Домой" и "Назад", причем две крайние можно в настройках поменять местами, или же вообще убрать все значки, заменив их жестами.

Немного выше зарезервировано место, где на экране блокировки появляется подсвечиваемая виртуальная площадка подэкранного дактилоскопического сканера с ультразвуковым методом распознавания. По неофициальной информации, для него используется второе поколение датчика Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, у которого площадь чувствительного элемента увеличили на 77%, при этом скорость работы возросла на 50%.

Разные по размеру механические кнопка включения/блокировки и качелька регулировки громкости привычно оказались на правом ребре.

Левое ребро пустует.

На нижнем торце собрали вместе разъем USB Type-C (поддержка USB 3.2), решетку "мультимедийного" динамика и отверстие для "разговорного" микрофона, рядом с которым предусмотрели слот, где могут разместиться два модуля идентификации абонента формата nanoSIM.

На верхнем торце осталось отверстие для второго микрофона и порт (а проще говоря, дырка) фазоинвертора акустической камеры "разговорного" динамика (для более активного воспроизведения глубоких басов).

Задняя панель, под которой скрыты антенна интерфейса NFC и индукционная катушка беспроводных зарядок, украшена не бросающимся в глаза логотипом Samsung.

Рядом с объективами тылового фото-модуля отвели место для светодиодной вспышки. В защитном чехле Galaxy S21+ выглядит со "спины" довольно безлико.

Обзор Samsung Galaxy S21+: экран

Смартфону Galaxy S21+ достался плоский 6,7 дюймовый экран Dynamic AMOLED 2Х Infinity-O, что указывает на удвоенную частоту обновления и круглый вырез в матрице под фронтальную камеру. Частота обновления экрана теперь адаптивная и в зависимости от контента может варьироваться в диапазоне от 48 Гц до 120 Гц. Максимальное разрешение впервые за несколько лет понизили до FullHD+ (2400х1080 точек), так что плотность точек на дюйм составляет 394 ppi. Сертификат, выданный организацией VDE Germany, подтверждает для экрана 100%-ый цветовой охват DCI-P3. Поддержка HDR10+ также подтверждена соответствующим удостоверением. При этом пиковая яркость в 1 300 нит сопровождается динамической контрастностью 2 000 000:1.

Уровень яркости Dynamic AMOLED-экрана можно регулировать вручную или перейти в автоматический режим, активировав опцию "Адаптивная яркость". Для включения "Ночного режима" по расписанию рекомендуется заблаговременно включить функцию определения местоположения. По данным производителя, технология Eye Сomfort Shield снижает синее свечение на 50%. На вкладке "Комфорт для глаз" собраны соответствующие опции, которые предлагается запустить немедленно, либо по установленному графику. Международная компания SGS выдала сертификат (Eye Care Certification) за способность значительно снижать воздействие синего свечения. Для частоты обновления экрана рекомендуется установить опцию "Адаптивная". В этом случае ее максимальное значение может достигать 120 Гц. В случае экономии заряда батареи рекомендуется включить стандартный режим 60 Гц.

В настройках "Режим экрана" следует выбрать между насыщенными и естественными цветами, а также настроить по необходимости баланс белого, используя дополнительные параметры. "Простой" режим отличается от стандартного упрощенным макетом главного экрана и увеличенными размерами элементов.

Панели Edge, визуализацию которых активирует настраиваемый маркер у одной из боковых граней экрана, предлагается использовать в качестве буфера, для быстрого доступа к часто используемым приложениям, к контактам близких друзей, а также для извлечения текста в выбранной области экрана и т.п.

В режиме Always On Display на выключенный экран выводится время, дата, день недели, заряд батареи и т.п. Отображать эту информацию предлагается либо всегда, либо только после касания дисплея, либо по графику. Заметим, что стиль и цвет используемого изображения выбирается в настройках.

Обзор Samsung Galaxy S21+: камеры

Тыловой фото-модуль у Galaxy S21+ включает в себя три объектива и светодиодную вспышку. Ультра широкоугольная камера с 12-мегапиксельным датчиком (оптический размер 1/2.55 дюйма, 1,4 мкм) довольствуется объективом с фиксированным фокусом (ЭФР 13 мм, угол обзора 120 градусов, апертура f/2.2). Во время съемки пейзажей, панорам, общих видов и групповых портретов для коррекции искажений по краям изображения предлагается воспользоваться соответствующей опцией в настройках.

Основная 12-мегапиксельная (оптический размер 1/1.76 дюйма, 1,8 мкм) камера получила оптическую стабилизацию (OIS) для своего светосильного (апертура f/1.8) широкоугольного (ЭФР 26 мм) объектива c быстрым фазовым автофокусом (Super Speed Dual Pixel). Не обошлось без оптической стабилизации и у объектива (ЭФР 29 мм, апертура f/2.0, фазовый автофокус) 64-мегапиксельного (оптический размер 1/1.72 дюйма, 0,8 мкм) "телевика", который вносит посильный вклад в создание 3-кратного гибридного зума.

По максимуму тыловой фото-модуль обеспечивает 30-кратный цифровой зум,

а вот функция Zoom Lock (при масштабировании более чем в 20 раз) позволяет стабилизировать съемку итогового снимка.

Для фронтальной камеры выбрали 10-мегапиксельный датчик (пиксель 1,22 мкм) и объектив с углом обзора 80 градусов (ЭФР 26 мм, апертура f/2.2, фазовый автофокус с технологией Dual Pixel). Лучшее качество записи видео при 60 fps – это 4K UHD 2160p.

Режимы съемки меняются горизонтальными свайпами в нижней части видоискателя, куда их можно перенести со страницы под пиктограммой "Еще". В верхней области видоискателя находятся иконки для текущего режима съемки и значок для перехода в настройки камеры. В режиме "Фотография" над текстовыми пиктограммами режимов съемки находятся значки для выбора объектива и кнопка оптимизации сюжета (если включена). После активации в настройках "Рекомендации по снимкам" на видоискатель выводятся подсказки. Для повышенной детализации ярких и темных зон рекомендуется включить опцию "Авто HDR". Чтобы при изменении положения объектов или условий освещения камера не выполняла корректировку автоматически, настройки фокуса или экспозиции можно зафиксировать. С целью экономии места в памяти смартфона для снимков предлагается воспользоваться форматом HEIF. Среди предлагаемых пропорций кадра (3:4, 9:16, 1:1, Full) есть соотношение сторон 3:4 с разрешением 64 МП.

Для "Про"-режима самостоятельно настраиваются значения светочувствительности ISO, выдержки, ступени экспокоррекции, фокуса, баланса белого, а также стандартные установки для контрастности, насыщенности и т.д. Вручную выбираются способ экспозамера (точечный, матричный, центровзвешенный) и область фокусировки (по центру или мульти). Сохранять снимки можно одновременно в RAW (DNG) и JPG форматах.

При недостаточном освещении рекомендуется воспользоваться режимом "Ночь".

Как обычно, большое внимание уделяется возможностям съемки чужих и собственных портретов. Здесь, например, предлагается подобрать подходящий эффект или фильтр, а также опции "бьютификации" лица, включая тон кожи, глаза, линию подбородка и т.п. Кстати, фильтры можно создавать на основе ранее сделанных фотографий.

В режиме "Мультикадр" нужно отснять всего один дубль, чтобы ИИ-функции превратили его в фото и видео (с наложенными фильтрами, обрезкой, эффектом скорости и т.п.), из которых можно выбрать понравившиеся.

В настройках "Дополнительные параметры записи" предлагается использовать кодек H.265/HEVC, разрешить записывать видео HDR10+, а также повышать чувствительность микрофона в соответствии с увеличением изображения во время записи. Отметим, что и фронтальный и тыловой фото-модуль умеют записывать UHD-видео c частотой кадров 60 fps. Если интервальная ("таймлапс") съемка также поддерживает 4K-качество (30 fps) картинки, то вот режим "Суперзамедление" (960fps) выполняется только в HD-разрешении (720p).

Максимальное качество записи у тылового фото-модуля составляет 8K (7680x4320 точек) при 24fps. При этом любой кадр из такого видео легко превратить в высококачественное 33-мегапиксельное фото.

Для плавной съемки динамических сцен при разрешении FHD рекомендуется использовать стабилизацию с ИИ-функциями и частоту кадров 60 fps, которые объединяются в режиме "Суперстабилизация" (Super Steady).

Запись звука в режиме "Профессиональное видео" можно делать не только на один или оба микрофона, встроенных в смартфон, но и на подключенный к нему по Bluetooth.

Оба фото-модуля смартфона задействуются в так называемом "Кинорежиме". В этом случае на видоискатель выводятся картинки одновременно со всех четырех камер, в том числе и с фронтальной, между которыми можно переключаться прямо во время съемки.

Примеры фото с тылового фото-модуля Galaxy S21+ можно посмотреть здесь.

Обзор Samsung Galaxy S21+: звук

В составе аппаратной начинки смартфона упоминается микросхема аудио-процессора Cirrus Logic CS47L93, куда, помимо мощного 7-ядерного DSP, входят цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, усилители для наушников, цифровые интерфейсы и т.п.

"Голосовой" и "мультимедийный" динамики под брендом AKG образуют неплохую стереопару. Кроме того, к обработке звука рекомендуется подключить опции объемного звучания Dolby Atmos и Dolby Atmos для игр, которые легко найти в разделе "Качество звука и эффекты". Там же доступен 9-полосный эквалайзер с шестью пресетами, включая настраиваемый. Функция улучшения качества звука UHQ upscaler активируется только при подключении проводных фирменных USB-наушников, которых в комплекте со смартфоном нет. Заметим, что переходник с "мини-джека" на USB Type-C для гарнитур с 3,5-мм коннектором здесь не поможет.

Беспроводным "ушам" для передачи качественного звука помогут Bluetooth-кодеки, в том числе, AAC, aptX и проприетарный Samsung Scalable. Предусмотрена также опция вывода звука от выбранного приложения на соответствующее аудиоустройство. Приложение "Звукозапись" умеет оставлять закладки на записи и сохраняет контент в формате M4A. При этом качество фиксации звука предварительно настраивается -- высокое (256 кбит/с, 48 кГц), среднее (128 кбит/с, 44,1 кГц) или низкое (64 кбит/с, 44,1 кГц). Программа работает в режимах "Стандартный", "Интервью" и "Речь в текст". Кроме того, по интерфейсу Bluetooth к Galaxy S21+ можно подключить сразу два устройства, например наушники и портативную колонку, а затем одновременно воспроизводить на них треки со смартфона.

Обзор Samsung Galaxy S21+: начинка, производительность

В смартфонах семейства Galaxy S21 дебютировала 8-ядерная мобильная платформа Exynos 2100, выполненная по 5-нм техпроцессу с использованием ультрафиолетовой фотолитографии EUV (Extreme Ultra-Violet). Это первый мобильный процессор от Samsung с интеграцией 5G.

Трехкластерная архитектура представлена в микросхеме одним "супер-ядром" Cortex-X1 (2,9 ГГц), тремя высокопроизводительными Cortex-A78 (2,4 ГГц) и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55 (1,8 ГГц). Заметим, что максимальные частоты -- 2,9 ГГц, 2,8 ГГц и 2,2 ГГц, соответственно. Вычислительное "сердце" работает в паре с 14-ядерной графикой Mali-G78 и оснащается 3-ядерным "нейродвижком" (26 TOPS) для решения задач, связанных с искусственным интеллектом. За счет этого, говорят в Samsung, Exynos 2100 оказался на 10% мощнее своего 7-нм предшественника, а уровень его энергопотребления на 20% ниже. Кроме того, Exynos 2100 оборудован улучшенным процессором обработки изображений (ISP), который поддерживает камеру до 200 мегапикселей. В свою очередь, интегрированный 5G-модем позволяет подключаться как к диапазону миллиметровых волн (mmWave), так и использовать частоты ниже 6 ГГц (Sub6).

Тестирование Samsung Galaxy S21+. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Samsung Galaxy S21+. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Samsung Galaxy S21+. Результаты в бенчмарке 3DMark

Производительности смартфона вполне достаточно для запуска самых "тяжелых" компьютерных игр.

Базовую конфигурацию Galaxy S21+ дополняют 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Встроенное хранилище на базе UFS 3.1 может иметь размер 128 ГБ или 256 ГБ. Места для установки карты расширения памяти не предусмотрено. Благодаря поддержке технологии USB-OTG, к аппарату можно подключить USB-флэшку (в том числе и со SMI-контроллером).

Помимо одновременной установки двух модулей идентификации абонента формата nanoSIM, в Galaxy S21+ поддерживается eSIM, на которую обычно устанавливают несколько номеров (профилей), а затем выбирают, какой будет активным в данный момент. Среди беспроводных коммуникаций числятся, в частности, 2-диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.1 и NFC.

Интерфейс NFC в первую очередь пригодится для бесконтактных платежей, но может оказаться полезным для чтения баланса транспортных карт, например "Тройки". А вот поддержка технологии MST (Magnetic Secure Transmission) в аппаратах, предназначенных для России, позволяет эмулировать магнитную полоску платежных карт для устаревших терминалов без поддержки NFC.

Особого внимания, безусловно, заслуживает поддержка технологии сверхширокополосной радиосвязи малого радиуса действия Ultra Wide Band (UWB), которая позволяет очень точно определять местоположение других объектов. Компания Samsung интегрировала поддержку UWB в своем приложении SmartThings для упрощения поиска потерянных Galaxy-устройств.

Напомним, что вместе с новыми смартфонами в Samsung анонсировали брелки Galaxy SmartTag, которые удобно использовать для поиска питомцев и различных вещей (ключей, чемоданов и т.п.).

В определении местоположения и навигации с помощью Galaxy S21+ помогут спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo.

Обзор Samsung Galaxy S21+: автономность

По сравнению с предшественником (Galaxy S20+) емкость встроенного аккумулятора у Galaxy S21+ выросла с 4 500 мА*ч до 4 800 мА*ч.

Однако весьма неприятной новостью стало отсутствие в комплекте с новым смартфоном зарядного устройства. Как и USB-наушники, его почему-то посчитали неким излишеством. Так что адаптер придется теперь покупать отдельно. В частности, производитель рекомендует 25-ваттное супербыстрое зарядное устройство Super Fast Charging EP-TA800 с поддержкой технологии USB Power Delivery 3.0. С помощью подобного адаптера за полчаса удается заполнить батарею примерно наполовину, а вот чтобы залить ее "под горлышко", ждать придется чуть больше часа. С менее впечатляющим результатом можно воспользоваться также 15-ваттным зарядником Adaptive Fast Charging с поддержкой USB Power Delivery 2.0 (или аналогичным).

Перед подключением адаптера на вкладке "Другие настройки аккумулятора" стоит проверить активацию соответствующей опции – быстрая или очень быстрая зарядка. Там же предлагается выбрать беспроводной способ заполнения батареи, обязанный поддержке 15-ваттной зарядки Fast Wireless Charging 2.0, совместимой со спецификациями WPC/Qi и PMA.

А вот мощность обратного переноса заряда по технологии Wireless PowerShare составляет 4,5 Вт. При этом ограничение на передаваемый заряд для носимых и надеваемых гаджетов можно настроить между 90% и 30% (с шагом 5%) уровня батареи самого Galaxy S21+.

Воспроизведение тестового набора видеороликов, включая HDR10-клипы, в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи в среднем на 6,3% (в течение 6 часов).

Обзор Samsung Galaxy S21+: особенности программного обеспечения

Смартфон Galaxy S21+ работает под управлением операционной системы Android 11, интерфейс которой скрыт за свежей фирменной оболочкой One UI 3.1. Новое поколение лончера от предыдущей версии легко отличить даже визуально.

На обновленной шторке уведомления разбиты теперь на три группы: беседы (уведомления от мессенджеров), уведомления с оповещением (все остальные) и уведомления без звука (например, уведомление о создании скриншота). Группы элементов, помещенные в блоки со скругленными углами, отделены друг от друга. После тапа по часам на экране блокировки можно визуализировать несколько виджетов, содержимое и порядок которых определяется в настройках.

В новой версии оболочки, как обычно, можно выбирать между обычным стилем главного экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений. При этом переход к экрану приложений выполняется свайпом вверх, либо посредством выделенной кнопки, если ее активировать в настройках. Кстати, изменилось оформление контекстного меню для приложения, где сразу можно определиться и с виджетами для него, если таковые имеются.

В настройках навигационной панели предлагается поменять местами крайние пиктограммы "Недавние приложения" и "Назад". Значки для управления легко заменить одним из двух видов жестов. Двойным тапом по виртуальной кнопке "Домой" или свайпом вниз в нижней части экрана активируется режим управления одной рукой.

Пиктограммы часто используемых программ попадают в нижнюю часть экрана с горизонтальным списком запущенных приложений. Чтобы закрыть одну программу, нужно смахнуть ее карточку вверх. Все программы одновременно закроются после тапа по надписи "Закрыть все". Тапом по аватару приложения в верхней части карточки открывается меню опций, позволяющее, например, запустить соответствующую программу в режиме разделенного экрана или открыть ее во всплывающем окне. Причем прозрачность этого окна можно настроить вручную.

Регистрация папиллярных узоров на ультразвуковом дактилоскопическом датчике выполняется обычным образом. Отпечатки пальцев предлагается использовать не только для разблокировки смартфона, но и для защищенного доступа к приложениям и сервисам, а также для безопасных платежей.

Сохранение данных лица с очками и без (если таковые имеются) выполняется в два этапа. Для ускорения процедуры и уверенного распознавания в темноте рекомендуется отключить опцию "Оставаться на экране блокировки" и отметить "Повышение яркости экрана".

Использование сервиса доступа с помощью биометрической идентификации Samsung Pass позволяет избежать при входе на веб-сайты ввода логина и пароля, заменив их сканированием отпечатка пальца или распознаванием лица. Шифрование и защиту обеспечивает платформа Samsung Knox, где применяется технология FIDO (Fast Identity Online).

Обзор Samsung Galaxy S21+: покупка, выводы

Производитель позиционирует Galaxy S21+ "для многочасового гейминга и сериальных марафонов". И возразить тут, пожалуй, особо нечего. Действительно, этот смартфон получил мощный флагманский процессорc большими запасами скоростной памяти, приправленный свежим системным софтом. Все это позволяет довольно легко справляться с современными игровыми нагрузками. К тому же яркий Dynamic AMOLED 2Х-экран с адаптивной частотой обновления от 48 Гц до 120 Гц обеспечивает плавное воспроизведение изображения, а еще, в зависимости от контента, умеет экономить заряд аккумулятора. Свою существенную лепту в высокую автономность и, соответственно, длительные просмотры видео вносит, разумеется, и солидная емкость самой батареи. Не стоит, впрочем, забывать про стильные окрасы корпуса в обновленном дизайне с сертификатом IP68, продвинутые фото-модули и возможность съемки в качестве 8K, беспроводные прямую и обратную зарядки, стереодинамики AKG и поддержку Dolby Atmos.

Увы, в комплекте со смартфоном отсутствует зарядное устройство, а корпус без 3,5-мм аудио-коннектора не предусматривает установки карты расширения памяти microSD.

Официальный старт продаж смартфонов в России уже состоялся. На момент тестирования рекомендованная цена на Galaxy S21+ в конфигурации памяти 256 ГБ составляла 94 990 рублей, а в конфигурации 128 ГБ -- 89 990 рублей. За эти деньги (89 999 рублей) на тот же момент можно было купить Huawei Mate 40 Pro (наш обзор здесь), но уже в более впечатляющей конфигурации памяти -- 8 ГБ/256 ГБ (к тому же, вместе с адаптером быстрой зарядки и USB-наушниками). Этот смартфон оснастили топовым процессором (Kirin 9000) вполне сравнимым по мощности с Exynos 2100. А вот OLED-экран соперника оказался даже чуть больше по размеру (6,76 дюйма против 6,7 дюйма), да еще и с увеличенным разрешением (2772х1344 точки против 2400х1080 точек), правда, максимальная частота его обновления не 120 Гц, а только 90 Гц. Емкость встроенной батареи у Huawei Mate 40 Pro тоже меньше (4 400 мА*ч против 4 800 мА*ч), зато адаптер быстрой зарядки 66-ваттный (а не 25-ваттный) и входит в комплект со смартфоном. Беспроводные прямая (50 Вт!) и обратная зарядки также поддерживаются. Есть стереодинамики и сертификат на защиту корпуса по IP68, предусмотрено даже расширение встроенного хранилища, правда, только проприетарными картами Nano Memory. Что же касается фото-возможностей, то здесь, если верить оценкам экспертов DxOMark, оппонент вообще вне конкуренции, по крайней мере, пока.

Но вот беда. Huawei Mate 40 Pro остался без сервисов GMS, а посему для всего софта, включая, разумеется, и игры, использующие Google-сервисы, сразу возникают проблемы. Так что нацеливаясь на многочасовой гейминг, проще действительно остановиться на Galaxy S21+.

Итоги обзора Samsung Galaxy S21+

Плюсы:

Цветовые опции и дизайн корпуса, сертифицированного по IP68

Флагманский процессор, дополненный большими запасами скоростной памяти

Яркий Dynamic AMOLED 2Х-экран с адаптивной частотой обновления до 120 Гц

Качественный тыловой фото-модуль (64 МП, 8K@24fps)

Беспроводные прямая и обратная зарядки

Очень хорошая автономность

Стереодинамики AKG и поддержка Dolby Atmos

Свежая версия лончера One UI

Минусы:

В комплекте отсутствует зарядное устройство

Нет места для установки карты памяти microSD

Нет 3,5-мм аудио-коннектора

Обзор Samsung Galaxy S21+: технические характеристики