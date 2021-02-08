Аудитория Telegram перевалила за 570 миллионов

Количество пользователей мессенджера Telegram перевалило за отметку в 570 млн, а рыночная стоимость проекта — больше 20 млрд долларов. И объявил об этом наследный принц-император Дубаи в Twitter, в подписи к фотографии со встречи с основателем Telegram, Павлом Дуровым.

Официально на сайте Дубаи беседу описали как прямой обмен любезностями. Принц похвалил таланты Дурова и пообещал, что его страна продолжит делать все для процветания ИТ-компаний, а основатель Telegram выразил признательность за систему поддержки, которая работает в Дубаи. Но в некоторых СМИ предположили, что речь на встрече могла идти и об инвестициях. Дело в том, что примерно в тот же момент Telegram стал самым популярным неигровым мобильным приложением за январь по числу скачиваний в мире.

Данные опубликовала компания Sensor Tower, по ее информации Telegram за месяц скачали более 63 млн раз. Это в четыре раза больше, чем в январе прошлого года, и на миллион больше, чем приложение TikTok (он на втором месте), на третьем — еще один мессенджер, Signal. Уже много было сказано про то, что Telegram и Signal набрали популярность на фоне массового отказа пользователей от WhatsApp, который начал отдавать данные своих абонентов Facebook, потом решение временно отменили, но переток пользователей это, похоже, не остановило. С другой стороны, стремительный рост популярности уже обернулся проблемами, причем для обоих мессенджеров. Signal в январе был недоступен около суток. Серверы не справились с нагрузкой. Были сбои и у Telegram, но с его нынешними масштабами аудитории больше вопросов с финансированием.

Если Signal существует на гранты и пожертвования пользователей, то Telegram долгое время существовал на личные средства своего основателя, то есть Павла Дурова, и чем больше пользователей, тем дороже содержание проекта. Дуров уже сообщил о запуске программы аккуратной монетизации, хотя ходили слухи, что он ищет возможности получить банковский кредит. И вот теперь — встреча с наследным принцем Дубая. Впрочем, долю в своем мессенджере Павел Дуров, как он сам говорил, продавать не намерен.

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Австралийская компания Alauda представила гоночный квадрокоптер, но не маленький, а для пилота. Называется машина Airspeeder и предполагает, что в серийном варианте его можно будет использовать для воздушных гонок, как в "Звездных воинах". Еще приятней, что один из ключевых партнеров проекта — компания российского происхождения. Любопытно, что пока машину будут испытывать в беспилотном варианте. Она разгонятся до 120 км/ч, управляется удаленно и ориентируется с помощью камер и лидара.

Идея в том, чтобы понять, насколько это в принципе работает. А вот собственно, полноценно пилотируемую гоночную версию обещают показать в следующем году. Ее максимальная скорость — 160 км/ч, разгон за 2,5 секунды, корпус из углеволокна, максимальный вес пилота – до 100 кг. И таким машинам потребуется обязательные пип-стопы, как на автомобильных гонках, только менять нужно будет батареи — их хватает всего на 20 минут полета на высоте до 60 метров. Большая поверхность аккумулятора уже плохо влияет на управляемость. В любом случае, есть надежда, что скоро сцены из "Звездных войн" с гонками на так называемых подах станут реальностью. Вопрос лишь в том, разрешат ли очную борьбу на трассе, или из соображений безопасности это будут гонки исключительно против секундомера.