Первый апдейт Windows в этом году вызвал у пользователей серьезные проблемы

Компания Microsoft признала наличие крупной ошибки в последнем обновлении операционной системы Windows 10, вышедшем в январе. Судя по многочисленным жалобам на форуме техподдержки и Reddit, у одних пользователей "вылетают" некоторые программы, у других — компьютер уходит в бесконечный цикл перезагрузки, показывая "синий экран смерти".

Недоработка была допущена в кумулятивных наборах обновлений KB4598299 (для Windows 10 2004) и KB4598301 (для Windows 10 1909). Эти апдейты содержат улучшения платформы .NET Framework версий 3.5 и 4.8, а также другие мелкие исправления.

После установки пакетов пользователи начали замечать, что многие приложения работают некорректно. В частности, поступают жалобы на невозможность запуска Visual Studio 2019, Windows Presentation Foundation (WPF) и других продуктов, пишет WindowsLatest.

В Microsoft подтвердили, что неполадки вызывает апдейт KB4598301, и заявили, что уже "работают над исправлением". Как ожидается, оно будет выпущено на этой неделе.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, могут попробовать самостоятельно удалить неисправное обновление. Для этого нужно открыть "Панель управления", нажать на ссылку "Удаление программы", а затем перейти в раздел "Просмотр установленных обновлений" в списке слева. Далее необходимо выбрать номер пакета (KB4598299 или KB4598301) и нажать "Удалить".