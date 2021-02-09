На "Госуслугах" запустят 170 новых сервисов

Портал госуслуг пополнится до конца 2021-го года 170-ю новыми сервисами в дополнение к более чем четырем сотням уже работающих. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно, в этом году будет еще около 170 новых введено. И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь. И здесь действительно специалисты по коммуникациям обеспечат короткий эффективный контакт", – заявил чиновник на пресс-брифинге, посвященном старту нового конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"​​​.

Согласно поручению президента РФ, до конца 2022 года в электронный формат должны быть переведены все социально значимые услуги. Кроме того, глава государства указывал на необходимость развивать "суперсервисы" — комплексные госуслуги, которые можно оказывать через интернет. Например, это может быть комплекс услуг, необходимых при рождении ребенка.

Как ранее заявлял Чернышенко, в 2021-м году на портале госуслуг можно будет воспользоваться сервисами информирования о расчете пенсии, обжалования штрафов ГИБДД, дистанционного заключения трудового договора, удаленной консультации врача и другими.