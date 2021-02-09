Microsoft: пандемия помогла поднять уровень цифровой культуры

Пандемия коронавирусной инфекции поспособствовала повышению уровня культуры онлайн-общения в мире. За прошлый год число пользователей, столкнувшихся с угрозами, оскорблениями, мошенничеством и другими интернет-рисками, снизилось на 3% — с 70% до 67%.

В 2020 году онлайн-общение стало занимать гораздо больше места как в личной жизни, так и в рабочих процессах. "Несмотря на то, что процесс адаптации к новой реальности был и остается непростым, мы рады отметить, что уровень цифровой культуры в мире вырос — люди проявляли большую вежливость и эмпатию при общении в сети", — говорится в ежегодном исследовании Microsoft DCI, посвященном культуре общения и личной безопасности в онлайне.

Опрос проводился с апреля по май 2020 года. На основе исследования был составлен рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Россия в нем заняла 31 место из 32 стран-участниц.

Общая ситуация в России почти не изменилась: в прошлом году с онлайн-угрозами столкнулись 80% рунетчиков против 79% в 2019 году. Из 80% пользователей, подвергшихся рискам, более трети понесли денежные потери, 58% стали реже пользоваться соцсетями, а 49% начали меньше доверять другим людям.

Тем не менее, в Microsoft отметили замедление темпов падения уровня онлайн-культуры в стране (в прошлом году индекс DCI упал сразу на 5 пунктов).

Самой распространенной онлайн-угрозой в России по итогам 2020-го стали риски нежелательной коммуникации — об этом сообщил 71% опрошенных. С мошенничеством столкнулись 54% пользователей, 29% — с этнической, религиозной, расовой и другой ненавистью. 45% респондентов заявили о нежелательном контакте.