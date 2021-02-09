Роскомнадзор выпустил приложение для жалоб на запрещенный контент

Роскомнадзор объявил о начале тестирования нового мобильного приложения "для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию". Сообщить о противоправном контенте может любой пользователь с аккаунтом на "Госуслугах".

"Цель приложения 'РКН' — повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации, — говорится на сайте ведомства. — Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов".

Бета-версию "РКН" можно скачать из магазинов App Store и Google Play. Для доступа к сервису требуется быть зарегистрированным на сайте "Госуслуги".

В ведомстве напомнили, что к противоправному контенту, который нельзя распространять в интернете, относятся детская порнография, экстремистские материалы, пропаганда суицида и наркотиков, незаконные азартные онлайн-игры, а также нелегальная продажа алкоголя и лекарств. Такие ресурсы попадают в "Единый реестр запрещенной информации" и подлежат блокировке.

С ноября 2012 года Роскомнадзор получил более 2,7 миллиона жалоб на "запрещенку". Приложение "РКН" должно дополнить старый канал обратной связи.

"За 8 с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тыс. сообщений о детской порнографии, почти 643 тыс. – о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тыс. – о призывах к самоубийству, около 1,5 млн – о нелегальных азартных играх", — сказали в Роскомнадзоре