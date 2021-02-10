Starlink Илона Маска начал продавать "космический интернет" по всему миру

Создатель Cyberpunk 2077 — самой ожидаемой компьютерной игры, которая стартовала с грандиозным скандалом — польская компания CD Project Red вновь в новостях. И опять со скандалом. Возможно, еще более масштабным. Игровую студию взломали хакеры и, судя по всему, похитили буквально все, включая исходный код игр – той самой Cyberpunk 2077 и очень успешной "Ведьмак 3" (в том числе неизданную версию), а также все внутренние документы — от бухгалтерских до бумаг для инвесторов.

В опубликованном письме хакеры угрожают исходники игр продать или выложить в свободный доступ, а документацию передать журналистам. После чего, по их утверждению, все узнают, как ужасно компания ведет дела. Злоумышленники не раскрывают своих требований, но дали компании 48 часов, чтобы выйти на связь. В CD Project Red уже заявили, что не будут идти на переговоры с хакерами, и обратились в полицию. И любопытная ремарка – в том же письме хакеры говорят, что зашифровали все данные на серверах студии, но не сомневаются, что поднять всё из резервных копий не составит труда.

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Проект спутникового интернета от Илона Маска, Starlink, открыл предзаказы по всему миру. Правда, с оговоркой "в пределах зоны покрытия". А она пока не глобальная, просто в силу того, что еще не все спутники выведены на орбиту. Известно, что компания принимает заявки из Канады, Австралии и Новой Зеландии. При этом во многих государствах она просто еще не получила разрешение интернет-регуляторов – речь о тех же Австралии и Новой Зеландии, а также Индии, Японии, Бразилии, Колумбии и, например, в России компания тоже пока не получила разрешение на работу.

Так что в реальности предзаказы принимаются не во всех странах. Но оставить заявку со своим адресом можно. В ответ будет обещание сообщить, когда появится возможность попробовать спутниковый интернет. Благо он стал еще и доступнее в финансовом плане: Starlink объявил о снижении ежемесячной абонентской платы со 100 до 10 долларов, это примерно 700 рублей. Интересно, что применительно к американскому рынку, Starlink в своей заявке в Федеральную комиссию по связи США просит допустить ее к программе Lifeline, в рамках которой прошедшие проверку операторы могут предоставлять интернет-связь и телефонию пользователям с низким доходом. Часть расходов в рамках этой программы берет на себя государство. В том же документе говорится, что Starlink готов предоставлять еще и услуги IP-телефонии за 5 с небольшим долларов в месяц.

Другой вопрос, что помимо абонентской платы необходимо купить еще и оборудование, а это 500 долларов. Впрочем, такие затраты в любом случае несопоставимы ни со спутниковым интернетом предыдущих версий, ни с прокладкой наземной линии, особенно если речь идет о населенных пунктах, удаленных от магистральных каналов связи. Или, например, о государствах, территория которых состоит из множества островов.

Собственно, именно на эти сценарии были нацелены проекты атмосферных спутников от Google, и Facebook. Но они уже закрылись. В гонке космических программ Starlink первый, но не единственный. Более того, конкуренция за орбиты стала поводом для конфликта между двумя богатейшими людьми планеты, Илоном Маском и основателем Amazon Джеффом Безосом, у которого тоже есть своя ракетная программа Blue Origin и аналогичный Starlink Project Kuiper. Но там еще не выведено ни одного спутника, и Маск требует от космического регулятора, чтобы ему отдали орбиты, зарезервированные для Kuiper. По его словам, люди Безоса все свое время тратят, обивая пороги начальственных кабинетов, чтобы не дать Starlink возможности развиваться.