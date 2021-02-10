Первый гаджет бренда "Ничего" выйдет летом

В конце января Карл Пей — сооснователь смартфонного бренда OnePlus — рассказал о своей новой компании с оригинальным названием Nothing — "Ничего". Теперь стало известно, что именно это "Ничего" собирается выпустить в первую очередь.

Пей рассказал о планах своего "новорожденного" бренда, общаясь с журналистами Bloomberg. По его словам, задача компании — выстроить целую экосистему устройств, которые будут оптимизированы для подключения друг к другу.

Первым из этих гаджетов, по словам Пея, станут беспроводные наушники — их Nothing собирается выпустить летом 2021-го года. Таким образом, компания попытается конкурировать с Apple, Samsung, Sony и другими ведущими игроками рынка аудиоаксессуаров.

Кроме того, она будет конкурировать и с OnePlus — этот бренд, принадлежащий наряду с Oppo, Vivo и Realme китайской корпорации BBK, выпустил свои первые полностью беспроводные наушники в 2020-м году.

Nothing в настоящее время активно ищет инвесторов, и уже нашел несколько весьма заметных. Например, в компанию вложились изобретатель iPod Тони Фаделл, сооснователь Twitch Кевин Лин, гендиректор Reddit Стив Хаффман и видеоблогер Кейси Нейстат. А на этой неделе стало известно, что 15 миллионов долларов в Nothing инвестировал венчурный фонд GV — инвестиционное подразделение владеющего Google холдинга Alphabet.