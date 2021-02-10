Глава Twitter рассказал о "магазине алгоритмов" для соцсети

Генеральный директор и сооснователь Twitter Джек Дорси рассказал о своем видении будущего социальных сетей: пользователи смогут сами определять, из чего именно и в какой последовательности состоит их лента новостей, выбирая тот или иной алгоритм ее формирования. В настоящее время выбора у людей нет: что в Twitter, что в Facebook или в Instagram состав ленты и порядок постов в ней подчинены принципам, которыми управляют разработчики.

На тему перспектив развития соцсетей Дорси поразмышлял в ходе телеконференции с инвесторами и аналитиками после объявления финансовых результатов Twitter за последний квартал 2020-го и минувший год в целом, пишет The Verge. Глава Twitter не исключает, что будущее таких сервисов — за децентрализацией: когда соцсеть не контролируется какой-то одной компанией.

По словам Дорси, в случае создания такой сети Twitter выиграл бы, получив доступ к "большему массиву дискуссий", из которого мог бы выбирать для пользователей наиболее релевантные. "Вот в этом мы были бы конкурентоспособны", — считает он.

Руководитель сервиса также сказал, что в Twitter рады создавать новые функции, которые предоставят людям больше контроля над тем, что именно они видят в ленте. "Можно себе представить подобие магазина приложений для ранжирующих алгоритмов, дающего людям максимальную гибкость" в плане того, какие посты оказываются у них перед глазами. Дорси не исключает, что Twitter может предложить несколько разных алгоритмов на выбор для такого "маркетплейса". По его мнению, для бизнеса компании будет полезным предоставить людям больше выбора. Также это привлечет больше пользователей к участию в социальных медиа.

Отметим, что предложенный Дорси подход не решает одну из острейших проблем, вызванных распространением социальных сетей — так называемую проблему "информационного пузыря" или "пузыря фильтров". Речь идет о том, что настроенные на удержание аудитории алгоритмы соцсетей и поисковиков склонны "подыгрывать" пользователям, которые, как правило, стремятся избежать столкновения с фактами и мнениями, противоречащими их картине мира. Затрагивая широкие слои населения, это ведет к негативным последствиям для гражданского дискурса, что ярко показала, например, резкая поляризация по политическим и социальным вопросам во многих странах в последние годы.