Telegram наметил выйти на IPO в 2023-м году

Основанный Павлом Дуровым Telegram готовится стать публичной компанией в течение двух лет. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. Ориентир оценки мессенджера в ходе IPO привязан к его аудитории исходя из "стоимости" одного пользователя в $50 и составляет 30-50 млрд долларов. Сейчас сервисом пользуются более 500 млн человек ежемесячно.

В настоящее время менеджмент мессенджера уже нанял компанию-аудитора для подготовки выхода на биржу – об этом рассказал изданию источник издания в этой компании. Знает о таких планах Telegram и представитель неназванного инвестиционного банка.

Точную дату проведения IPO, регион и конкретный формат будут определять исходя из рыночной динамики на тот момент. Предположительно, проданы будут от 10 до 25% акций компании – дать инвесторам больше, чем блокпакет, не готов контролирующий Telegram его основатель, Павел Дуров. Повлиять на тактику могут и политические факторы.

По мнению экспертов, наиболее предпочтительным для Telegram был бы прямой листинг, например, на Нью-йоркской фондовой бирже – так вывел свои акции на рынок корпоративный мессенджер Slack. Однако, учитывая особое внимание к Telegram Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обусловленное присутствием в капитале мессенджера крупного российского бизнеса,

В итоге могут выбрать, например, биржу в Гонконге. В пользу такого выбора говорит и то, что уже сейчас до 40% аудитории Telegram – из Азии, а к моменту IPO этот показатель может достичь 50%.