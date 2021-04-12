Samsung "предустановит" российские интернет-кинотеатры на пульты телевизоров

В Samsung решили не ограничиваться предустановкой отечественных приложений на смартфоны, а онлайн-кинотеатров — на Smart TV. Специальные кнопки для запуска трех популярных российских онлайн-кинотеатров расположили прямо на пультах дистанционного управления телевизоров.

Как сообщили в компании, телевизоры всех линеек 2021-го года в новых поставках, осуществляемых в Россию, Беларусь, Азербайджан, Армению и Грузию, уже комплектуются пультами с кнопками "Okko", "IVI" и "Megogo". Другие онлайн-кинотеатры — например, принадлежащий "Яндексу" Кинопоиск HD или развиваемая ВГТРК медиаплатформа "Смотрим" — в "предустановку на пульт" не попали.

Впрочем, к закону, требующему обязательной предустановки ряда отечественных приложений на гаджеты, решение компании отношения не имеет — скорее, речь тут идет о коммерческом партнерстве с онлайн-кинотеатрами.

В Samsung объясняют добавление на пульты специальных кнопок стремлением отвечать запросам локальных пользователей и поддерживать актуальные форматы. С ними владельцы телевизоров смогут получить доступ к контенту интернет-кинотеатров быстрее и удобнее.