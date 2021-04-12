Новый гаджет Apple объединит телеприставку, смарт-колонку и видеофон

Apple попробует заинтересовать пользователей новой приставкой Apple TV, серьезно расширив ее функциональность. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, устройство объединит в себе функции медиаплеера, голосового помощника и видеотелефона.

Сохраняя все возможности последнего поколения Apple TV — включая игры — новинка сможет работать в режиме смарт-колонки и будет оснащена качественной акустической системой. А встроенную камеру можно будет использовать как для видеозвонков по FaceTime, так и для видеомониторинга в целях обеспечения безопасности.

Издание оговаривается, что устройство пока находится на ранних стадиях разработки и, возможно, так и не будет выпущено. Однако ниша дорогостоящего мультимедийного гаджета для гостиной в ассортименте Apple остается вакантна — ничего на замену снятой с производства колонке HomePod компания пока не представила.