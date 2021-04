Microsoft объявила о покупке Nuance за 19,7 млрд долларов

Разработчик Windows официально сообщил о покупке крупнейшей компании, создающей программные инструменты для преобразования речи в текст. С учетом долга Nuance Microsoft заплатит за нее 19,7 млрд долларов.

В официальном блоге Microsoft говорится, что сделка должна помочь корпорации укрепить свои позиции в области решений для здравоохранения — именно на этом рынке Nuance в последние годы добилась наиболее заметных успехов. Кроме того, у Nuance и Microsoft было в последне годы несколько совместных проектов, в которых интегрировались их решения.

В прошлом году Microsoft сама анонсировала специальный "облачный" продукт для индустрии здравоохранения, Microsoft Cloud for Healthcare. Самые известные решение Nuance в этой области — Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One и PowerScribe One, пишет TechCrunch. Кроме того, технологии компании применялись в голосовом ассистенте Apple, Siri.

В результате сделки Nuance сохранит своего руководителя — гендиректора Марка Бенджамина. Его руководителем в корпорации станет исполнительный вице-президент по "облакам" и искусственному интеллект Скотт Гатри.

Как ожидается, поглощение Nuance завершится до конца года. Его уже одобрили советы директоров обеих компаний.