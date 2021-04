Windows 10 заработала на "маках" с ARM. Запускаются даже игры

Одним из важных недостатков новых компьютер Apple с ARM-чипами M1 собственной разработки по сравнению с моделями на процессорах Intel называли невозможность устанавливать и использовать на них Windows. Теперь это стало возможным — правда, с использованием платного стороннего ПО.

Речь идет о приложении Parallels, точнее — его новой версии, 16.5. Оно впечрвые позволило установить на виртуальную машину и запускать прямо из-под Mac OS специальную предварительную версию Windows 10 для систем с ARM-чипами, Windows 10 ARM Insider Preview.

Как заявили в Parallels, тестировщики нового ПО положительно отозвались о работе Windows 10 для ARM в последней версии программы, а также о работе под ней x86-совместимых приложений и даже игр, включая Rocket League, Among Us, Roblox, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sam & Max Save the World и других.

При этом разработчикам Parallels, по их утверждению, удалось под слоями программной виртуализации не растерять высокой производительности чипа M1 в новых "маках". Пользователям обещают 30-процентный прирост производительности по сравнению с виртуальной машиной Windows 10, работающей на Mac с процессором Intel Core i9.

Кроме того, на "маках" с M1 Parallels 16.5 использует "до 250% меньше" энергии, чем на MacBook Air 2020-го года с чипом Intel, а DirectX (используется для вывода графики и звука в играх) из-под Parallels получил прирост производительности до 60%.