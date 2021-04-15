Российские компании хотят запустить дата-центр в космос

Эксперимент, предполагающий организацию дата-центра на околоземной орбите, договорились провести две российские фирмы: RuVDS и Orbital Express. Они считают, что нахождение в космосе дополнительно обезопасит данные.

О подписанной компаниями договоренности совместно провести подобный эксперимент сообщили "Ведомости". RuVDS, продающая услуги хранения и обработки данных крупным бизнес-пользователям, будет отвечать за серверную составляющую проекта. А резидент "Сколково" Orbital Express, разрабатывающая систему запуска, возьмет на себя все, что связано с изготовлением спутника и его испытаниями.

При этом отправить серверы в космос компании собираются с помощью "дочки" "Роскосмоса" — компании "Главкосмос пусковые услуги". По ее тарифам запуск 5-килограммового экспериментального спутника-датацентра обойдется в 75 000 долларов.

Первоначальной задачей космического сервера будет прием и обработка данных с других аппаратов, находящихся на околоземной орбите. Это позволит любым организациям, работающим в космосе, экономить на дорогостоящем космическом трафике, отфильтровывая и не передавая на Землю, например, неудачные космические фотоснимки.

По мнению авторов проекта, ключевой особенностью такого дата-центра в космосе является его безопасность. Они рассчитывают, что размещением в нем своих данных могут заинтересоваться банки или компании, работающие в сфере блокчейн-технологий.