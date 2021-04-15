У AliExpress появилось полностью российское приложение

У AliExpress Россия теперь есть собственное мобильное приложение, полностью адаптированное для рынка России и стран СНГ. В программу добавили новую стартовую страницу, обновленный дизайн интерфейса и уникальные возможности.

Как сообщили Вестям.Ru в AliExpress Россия, приложение использует специально развернутую в нашей стране инфраструктуру, а его техническая часть управляется локальной командой. При этом через него доступны все 140 млн различных товаров, продающихся на AliExpress китайскими и местными поставщиками.

В приложении уже работает адаптированная для российских пользователей версия главной страницы AliExpress и новый механизм авторизации. Вскоре в него также добавят динамическое отображение товаров при поиске, усовершенствованные корзину и список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новый "Журнал AliExpress" — своего рода гид по шопингу.

Приложение AliExpress Россия уже можно скачать в App Store и Google Play, а в будущем оно появится и в альтернативных магазинах приложений.

AliExpress Россия — это созданное в 2019-м совместное предприятие китайской Alibaba Group, и отечественных Mail.Ru Group, "МегаФона" и Российского фонда прямых инвестиций. 50,1% голосующих акций СП принадлежат российским партнерам.