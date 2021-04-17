Еженедельная программа Вести.net от 17 апреля 2021 года

В этом выпуске:

— Начнем передачу с эпохального, можно сказать, события: "Яндекс", который в свое время не без помощи Федеральной антимонопольной службы отстоял свои позиции в рунете под натиском глобального игрока, Google, теперь и сам попал под расследование ФАС.

— Еще одна, тоже вполне себе эпохальная новость: уже в этом году в России появятся электронные документы удостоверения личности, приложение с простецким по звучанию названием – "Госдоки".

— Большая тема, которой мы уделяем внимание почти в каждом выпуске – дефицит чипов. Он начал ощущаться в мире еще прошлой осенью может продлиться до 2023 года включительно.

— На этой неделе Apple разослал всем приглашения на 20 апреля, очередной свой анонс. Обычно весной показывают планшеты, – iPad и это отчасти продолжение темы дефицита, потому что неделю назад стало известно, что нехватка электроники коснулась и яблочников

— Сберовский смарт-экран SberPortal на этой неделе выиграл сразу две премии за лучший промышленный дизайн – Red Dot, одна из самых престижная наград в дизайн-индустрии, и IF Design.

— Теперь к новостям Nvidia – у компании на этой неделе состоялась ежегодное мероприятие GTC – GPU Technology Conference, "технологическая конференция графических процессоров".

— И под занавес гибкая электроника – тема, которая нам очень дорога. Впрочем, не только нам – любая модель телефона с гибким экраном означает цену в районе тысячи долларов это в лучшем случае.