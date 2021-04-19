Дефицит компьютерных комплектующих затронул новый сегмент

Дефицит компьютерных комплектующих распространился на новый сегмент: теперь ждем глобальной нехватки жестких дисков. Точнее, быстрых и ёмких твердотельных накопителей. Виной всему, как пишет издание Tom's Hardware, новая криптовалюта Chia. Ее разработал Брэм Коэн, создатель протокола BitTorrent и одноименной программы для обмена файлами.

Так вот, глобальное отличие Chia от того же биткоина — в принципе майнинга, добычи этой криптовалюты, который заодно обеспечивает ее защиту. Если биткоин требует выполнения сложных математических операций (отчего майнеры скупают производительные видеокарты), то Chia требует предоставления дискового пространства для хранения блоков данных. Чем больше выделено памяти, тем больше вероятность того, что один из этих комплектов криптоданных будет использован в блокчейн-цепочке, а майнер получит своё вознаграждение.

Chia позиционируют как "зеленую", более экологичную криптовалюту. Дело в том, что для майнинга биткоина нужны серьезные вычислительные мощности, что, в свою очередь, ведет к невероятному по масштабам потреблению электроэнергии, а, соответственно, (в большинстве случаев) к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению. Для понимания – по некоторым оценкам, майнинг биткоина — это около 100 тераватт*час электричества в год. И даже сам по себе один платеж этой криптовалютой оставляет такой же углеродный след, как почти 700 000 транзакций в системе Visa или Mastercard.

А для майнинга Chia нужно много накопителей. И чем они быстрее, тем лучше. Поэтому китайцы, поверившие в криптовалюту, бросились скупать эти самые накопители. Причем последних поколений, диски стандарта NVM-e, и большой емкости — от 4 до 18 терабайт. Китайские издания уже пишут, что в опте цены на такие SSD взлетели в три раза.

Самое удивительное, что Chia пока даже нельзя продавать и покупать – поэтому невозможно предсказать, к чему приведет нынешняя лихорадка. Возможно, все крипто-энтузиасты будут вынуждены распродавать свое оборудование себе в убыток. Но если спрос на валюту все же появятся, издания прогнозируют дефицит скоростных накопителей и стремительный рост цен на них, как это уже случилось с видеокартами.

Причем в последнее время, с ростом курса биткоина, проблема приобрела настолько масштабный характер, что, например, Nvidia программно ограничила использование своих видеокарт для майнинга. И китайская пресса предполагает, что некоторые производители SSD могут создать отдельные линейки накопителей для майнинга, которые будут оптимизированы под эту задачу, чтобы избежать роста цен на обычные SSD. Впрочем, в случае с видеокартами отдельные версии для майнинга от общего дефицита не спасли.

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Сооснователь Mail.Ru Group Юрий Мильнер, которого называют самым успешным инвестором с российскими корнями, вложился в популярное приложение для голосовых чатов Clubhouse. Причем по довольно высокой оценке – 4 миллиарда долларов. Это в 4 раза больше, чем проект оценивали всего несколько месяцев назад.

Сумма вложений не раскрывается. Известно лишь, что в раунде участвовали еще два очень известных фонда. Интересно, что 4 миллиарда — это та сумма, за которую, как говорят, весь Clubhouse собирался купить Twitter, но передумал.

По некоторым предположениям, дело не только в том, что сервис микроблогов разрабатывает собственный аналог голосовой соцсети, а еще и в том, что популярность Clubhouse падает и приложения под Android до сих пор нет, то есть большая часть потенциальной аудитории сервиса туда попасть не может. А конкурентов на подходе всё больше. И от Telegram, и от Discord, и от Facebook.