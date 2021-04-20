Facebook вдохновился идеями Clubhouse

Facebook сосредоточится на развитии разговорных сервисов, очевидно, на волне хайпа вокруг голосовой соцсети Clubhouse. О новых проектах глава компании, Марк Цукерберг, рассказал лично в прямом эфире другой аудиоплатформы, Discord. Позже команда Facebook опубликовала небольшие пояснения. Короткие аудиозаметки будут публиковаться прямо в ленте. Цукерберг называет их короткими роликами, но без видео — как TikTok в радиоверсии.

Тут идея в том, чтобы подталкивать пользователей и делиться мимолетными впечатлениями. Еще один формат, который пока понятен не до конца, это встроенные в Facebook подкасты. Похоже, что в соцсети еще не определились, будут ли они развивать это направление самостоятельно или с каким-нибудь партнером. И, разумеется, большая платформа для аудиообщения вроде Clubhouse, но с возможностью записи и, судя по всему, с разными звуковыми эффектами — по аналогии с фотофильтрами. Более того, Цукерберг уверяет, что у соцсети хватит ресурсов на модерирование такого живого общения. Ну и Facebook не был бы Facebook, если бы не пообещал монетизацию всего этого.

Ну а тем временем свой клон Clubhouse представил одна из главных американских, а может и мировых площадок — Reddit Talk. Пока сервис с довольно очевидным названием доступен ограниченному количеству модераторов. Это не первый похожий сервис, свою версию комнат для голосового общения представили или готовят Discord, Twitter, Slack и Spotify.

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Нарушения закона о конкуренции c сервисом YouTube заставили ФАС завести антимонопольное дело против Google. Как говорится в официальном сообщении, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга, если точнее, то поводом для проверки стала жалоба организации РОЦИТ на непрозрачность механизма блокировки видео и аккаунтов. ФАС согласилась с доводами и "считает, что правила, связанные с блокировками аккаунтов и контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

И само по себе все это для Google пока еще ничего не значит. По сути, это объявление о том, что Федеральная антимонопольная служба будет разбираться в вопросе, а затем, если придет к каким-то выводам, выдаст предписание сервису о том, как ему исправить свою работу, или даже будет требовать этого через суд. Важны скорее три факта: во-первых, российская ФАС уже успешно судилась с Google, антимонопольщики вынудили компанию давать возможность выбирать поисковик по умолчанию на смартфонах под управлением Android, а затем, что показательно, аналогичные решения в отношении Google вынес и европейский суд.

Во-вторых, это фон, на котором формализовались претензии к YouTube. С одной стороны, в последний год в Госдуме все чаще высказывают недовольство действиями этой площадки, которая регулярно блокирует видео российских блогеров и каналов или даже полностью удаляет аккаунты, связанные с государственными СМИ, а с другой стороны в России появились сразу две новые платформы, которые в теории могли бы с YouTube конкурировать.

Это перезапущенный недавно Rutube, принадлежащий "Газпром-Медиа", а также видеоплатформа от "Яндекса". Компания свела на одну площадку контент телеканалов, "Яндекс.Эфир" и видеотворчество блогеров "Дзена". Никуда не делись видеоплатформы соцсетей ВКонтакте и "Одноклассники", которые принадлежат Mail.ru Group. Они-то по просмотрам вполне могут соперничать с YouTube. Ну и третий важный момент – это в целом активность ФАС, где не так давно сменилось руководство, в отношении всего российского интернет-рынка.

Только на прошлой неделе служба завела дело против "Яндекса" по обвинению в продвижении собственных сервисов в поисковой выдаче в ущерб другим сторонним игрокам. Компании грозит оборотный штраф, то есть в размере процента от выручки, а это могут быть миллиарды рублей. Практически сразу же служба пообещает проверить не только "Яндекс", но и тот же Google, чтобы не было несправедливости по отношению только к одному поисковику.