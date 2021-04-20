Москву и Санкт-Петербург соединили линией квантовой связи

Дочерняя компания РЖД "Транстелеком" завершила монтаж оборудования на линии квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Запустить ее планируют во втором квартале текущего года.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "Транстелекома" Алексея Ноздрина. По его словам, на объекте используется только оборудование российского производства. Там осталось завершить пусконаладочные работы, после чего по линии впервые передадут квантовый ключ.

Главной особенностью сетей связи, защищенных квантовым шифрованием, является их максимальная защищенность. Поэтому в "Транстелекоме" ожидают спроса на такую связь от банков, силовиков и других госструктур.

При квантовом шифровании данных во время генерации ключей шифрования используются сведения об изменении квантового состояния фотонов. Любая попытка проанализировать и расшифровать такой ключ приведет к его изменению, что позволит пользователям сети моментально узнать о попытке взлома.

Первая в мире сеть передачи данных, защищенная квантовым шифрованием, была построена в Китае. Протяженность ее линий достигает 4600 км, а используют ее более 150 банков.

По данным "Ведомостей", российская 800-километровая квантовая сеть является первым этапом создания масштабной квантовой сети протяженностью в 10 000 км. На ее строительство до 2024 года собираются потратить 16,7 млрд рублей, 10 из них — из федерального бюджета, 5 — из средств РЖД, остальное — из других внебюджетных источников.