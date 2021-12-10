Система Face Pay: новые возможности

У пассажиров метро появилась новая возможность для регистрации в системе Face Pay. Теперь это можно сделать с помощью мобильного приложения "Московский транспорт".

Как уточнили в мэрии, после скачивания приложения нужно авторизоваться в личном кабинете по номеру телефона, нажать кнопку "Сдать биометрию" и привязать банковскую карту. После этих действий пользователь сможет оплачивать проезд в метро с помощью системы распознавания лиц.

Система Face Pay заработала на всех станциях столичной подземки в середине октября. До сих пор регистрация в Face Pay была доступна только в приложении "Метро Москвы".