Индийцы поверили хакерам, выдавшим себя за премьера

Хакеры взломали "Твиттер" индийского премьера Нарендры Моди. Злоумышленники опубликовали сообщение о том, что теперь в стране можно расплачиваться биткоинами. В нем также утверждалось, что страна закупила криптовалюту и власти планируют распределить ее среди граждан.

Многие поверили, но ситуацию тут же прояснили в офисе Моди, отмечает "Россия 24". Контроль над аккаунтом быстро вернули и посоветовали игнорировать все те заявления, которые были сделаны за время атаки.

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