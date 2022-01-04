Apple установила рекорд капитализации для американских компаний

Рыночная капитализация Apple достигла в понедельник 3 триллионов долларов — это случилось при достижении акциями компании стоимости в 182,86 доллара за штуку. Позже стоимость чуть упала, составив 182,01 доллара за бумагу на момент закрытия. Всего в понедельник акции Apple выросли на 2,5%, а за весь прошлый год — на 34%.

Хотя достижение по своей сути чисто символическое, оно демонстрирует продолжающийся оптимизм инвесторов в отношении крупнейшей в мире IT-компании и ее перспектив роста. За четыре минувших года капитализация Apple выросла втрое.

Как пишет CNBC, аналитики пока видят потенциал для дальнейшего роста бизнеса "яблочной" корпорации. Выручка растет во всех категориях продукции, увеличившись год-к-году на 29%. И хотя ключевым продуктом остается iPhone, направление услуг за год нарастило выручку на 25,6% до более чем 18 миллиардов долларов за квартал. Эксперт Wedbush Дэниел Айвз предполагает, что одно это направление бизнеса корпорации можно оценить в 1,5 триллиона долларов.

По мнению аналитика Morgan Stanley Кэти Хьюберти, акции Apple продолжат расти как минимум до 200 долларов за штуку. При этом текущая их цена пока не учитывает потенциал нового сектора рынка, в который корпорация только готовится выйти — виртуальной и дополненной реальности.

Более того, акции Apple все чаще становятся для инвесторов "тихой гаванью" в ситуации рыночной неопределенности. Этому способствует ее высокая и устойчивая прибыль, постоянно реинвестируемая в разработку новых продуктов, регулярные выкупы акций и выплата хороших дивидендов.