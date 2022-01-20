"Яндекс" и ФАС пошли на мировое соглашение

Антимонопольное дело против "Яндекса", связанное с дискриминацией сторонних сервисов в поисковой выдаче, закончилось мировым соглашением. Соответствующий документ, подписанный ФАС, "Яндексом" и заявителями по делу, утвердил Арбитражный суд Москвы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС, "Яндекс" выполнил требования, содержавшиеся в предупреждении ФАС, признав их обоснованными. Устранение дискриминации в поиске подтвердили и компании-заявители, включая онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon.

В ФАС пообещали впредь следить за исполнением "Яндексом" условий соглашения и контролировать корректность работы поисковика. Соответствующие данные для контроля предоставит сам "Яндекс". Кроме того, непредвзятость ранжирования и отображения результатов поиска теперь каждый год должна подтверждаться независимым аудитом.

"Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны, — цитирует информагентство главу ФАС Максима Шаскольского. — Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России".

Заявители пожаловались в ФАС в августе 2020 года, что поиск "Яндекса" выдает в "обогащенных ответах" (в самом поисковике их называют "колдунщиками") только сервисы самого "Яндекса". Это лишает аудитории компании, ссылки на сайты которых располагаются ниже "колдунщика". 13 апреля 2021 года ФАС открыла антимонопольное дело против "Яндекса", так как поисковик не выполнил предупреждение регулятора от 20 февраля и подал в суд. Летом "Яндекс" запустил "универсальные обогащенные ответы", в которых выводятся ссылки на различные сервисы.