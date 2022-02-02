Есть замена уродливому чехлу AirPods Max. Но она дороже самих наушников

Итальянский люксовый бренд Gucci выпустил необычный аксессуар для нашумевших наушников Apple.

За чехол из неопрена и вискозы "Офидия" производители просят 980 долларов (больше 75 000 рублей по курсу).

Аксессуар оснащен кожаными вставками, застежкой с золотым логотипом GG и даже регулируемым ремешком на плечо, позволяющим носить AirPods Max как небольшую сумку, пишет 9to5Mac.

Пока непонятно, есть ли в чехле магниты, переводящие AirPods Max в спящий режим для сохранения заряда. В случае их отсутствия пользователю придется заряжать наушники каждые 20 часов.

AirPods Max появились в продаже в 2020 году по цене 63 000 рублей. Необычная форма чехла для них вызвала тогда много шуток в сети.