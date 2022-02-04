Цукерберг покинул десятку богатейших людей планеты

Марк Цукерберг, основатель компании Meta, бывшей Facebook, выбыл из десятки самых богатых людей планеты по версии Forbes. Теперь он занимает 12-е место в рейтинге миллиардеров.

За сутки Цукерберг потерял $29,7 млрд, то есть примерно 25,9% своего состояния. Глава Meta почти повторил прошлогодний антирекорд Илона Маска, который в прошлом году лишился за сутки $33 млрд. Связана такая стремительная потеря капитала с квартальным отчетом Meta, который компания опубликовала в среду, пишет ТАСС.

В отчете упоминалось сокращение числа пользователей соцсети и предстоящий рост расходов на развитие метавселенной. В результате акции компании упали на 26%, а капитализация сократилась более чем на $230 млрд. Это стало самым большим суточным падением акций в истории американских компаний, представленных на бирже.

Такое резкое снижение биржевой стоимости крупнейшей ИТ-компании не могло не отразиться на ключевых индексах США, которые показали серьезное снижение.